غلاف العدد ٣٢٦٦
إيلي حنا
■ «قائد الحلفاء»: النصر قريب جداً
في أحد أطول الحصارات في التاريخ الحديث، ينتظر عشرات الآلاف من أهالي دير الزور طلائع الجيش السوري المتقدمة لفكّ الحصار عن المدينة.
علي حيدر
■ تل أبيب «منزعجة» من الروس: يكيلون الثناء لحزب الله وقدراته القتالية - يحيى دبوق
■ هزيمة إسرائيلية... لا مجرد فشل - علي حيدر
أغرب ما في مناورة الفيلق الشمالي لجيش العدو أنه يناور لرفع مستوى استعداداته لمواجهة حزب الله. وفي الوقت نفسه، قادته وجنوده مسكونون في أعماقهم بعدم إمكان هزيمة الحزب. والمفارقة أن هذا الاقتناع الذي عبَّر عنه قادة المناورة، يأتي بعد نحو خمس سنوات من قتال حزب الله للجماعات التكفيرية في الساحة السورية
بالتزامن مع المناورة الإسرائيلية الموجهة ضد حزب الله، وبعد انتصار المقاومة على الإرهابيين عند الحدود، وجّهت السعودية تهديداً إلى اللبنانين: ما يفعله حزب الله ستنعكس آثاره على لبنان حتماً
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تقرير
■ عودة إلى ما قبل «إعلان النوايا»: الأشرفية ساحة معركة
الجزائر
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دراسة
■ الأزمة المالية في لبنان: التزامات «المركزي» بالدولار تتجاوز أصوله
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الحدث
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