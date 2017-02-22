غلاف العدد ٣٢٧٢



من الاحتفالات في الذكرى التاسعة والستين لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قبل أيام (أ ف ب)

صباح أيوب

قبل أشهر من الرحلة، علمتُ بالصدفة أن مباراة ستجمع المنتخب اللبناني لكرة القدم بالمنتخب الكوري في بيونغ يانغ، فتقدّمت من خلال قسم الرياضة في الجريدة، بطلب لمرافقة المنتخب في رحلته المرتقبة. «بلا مزح» كانت ردّة الفعل الأولى لزملائي الذين اعترفوا أن لا أحد «يفكّر حتى في مرافقة الفرق الرياضية الى هناك»... زرتُ العاصمة الكورية مع المنتخب اللبناني بصفة صحافية، إقامة هادئة في مدينة بلون الزهور

وفيق قانصوه

أكّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله «أننا على بصيرة من أمرنا في هذه المعركة (في سوريا)، وشهداؤنا وجرحانا وأسرانا وناسنا يغيّرون معادلات ويصنعون تاريخ المنطقة وليس تاريخ لبنان». وشدد على «أننا انتصرنا في الحرب (في سوريا)...

الذين يظنّون أن المشكلة «قانونيّة» فقط مع زياد دويري، يخطئون طبعاً. هؤلاء «انتصروا» (موقتاً؟) أمام الكاميرات، وفي الإعلام الذي بدا بعضه للأسف متواطئاً ومنصاعاً وغوغائيّاً، يتأرجح بين حقد وبروباغندا، بين عمى وبلاهة… فيما بدا بعضه الآخر مهنيّاً ونقديّاً، يمارس دوره في التدقيق والمساءلة، ويحترم عقول الناس والقواعد الديمقراطيّة.



