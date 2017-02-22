غلاف العدد ٣٢٧٨



لم يسقط «سايكس ــ بيكو»، هذا ما يريد البريطانيون قوله عبر برنامج «دعم» الجيش اللبناني على الحدود مع سوريا ( أ ف ب)

فراس الشوفي

بعد مئة عامٍ على الاتفاقية التي وضعها البريطاني مارك سايكس والفرنسي جورج بيكو، وصارت تُعرف باسميهما (سايكس ــ بيكو)، والتي قسّمت بموجبها فرنسا وبريطانيا «تركة» السلطة العثمانية في المشرق العربي، ورسّمت حدوداً وهمية بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية

يدفع رئيس مجلس النواب نبيه بري باتجاه تقريب موعد الانتخابات النيابية، عبر اقتراح قانون معجل يقضي باختصار ولاية المجلس وإجراء الانتخابات قبل نهاية العام. ويُعدّ موقف بري بمثابة قرار بالمواجهة، وقبول تحدّي العونيين له بتقريب موعد الانتخابات

أيهم مرعي

حقّق الجيش وحلفاؤه إنجازاً جديداً عبر العبور نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات، لتصبح أرياف دير الزور الشمالية والشمالية الشرقية أولوية في عملياته



