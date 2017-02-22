غلاف العدد ٣٢٨١

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افتتح أمس أسبوع «أيام فلسطينية» الذي يحلّ فيه المخرج الفلسطيني محمد بكري ضيفاً بين أهله الممنوع من التواصل معهم (هيثم الموسوي)

في مبنى أبيض ذي نوافذ مشغولة على طراز المشربيات، تستطيع من خلاله التفرج على قلب بيروت، افتتح أمس أسبوع «أيام فلسطينية». أيام سيحلّ فيها الممثل والمخرج المعروف محمد بكري، إبن قرية البعنة في الجليل الأعلى، ضيفاً بين أهله، الممنوع عن التواصل معهم.

فيفيان عقيقي
يتناغم قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال قانون الضرائب مع مواقف رئيس الجمهوريّة المؤيّدة لإقرار قطع الحساب والموازنة قبل إقرار سلسلة الرتب والرواتب، المُهدّدة بالإلغاء أو التجميد إلى حين تأمين مصادر تمويل جديدة لها!

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العدد ٣٢٨١ السبت ٢٣ أيلول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


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