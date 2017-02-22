غلاف العدد ٣٢٨٢



في مثل هذا اليوم من العام الماضي، اغتيل ناهض حتر (56 عاماً) حينما كان يهمّ بالدخول إلى قصر العدل في عمّان (مروان طحطح)

لا تختزن حياة ناهض حتر (1960 ـــ 2016)، سيرة كاتب مبدع ومثقّف سياسي متمرّد في شرقٍ دامٍ، وصاحب مشروع محدّد لانتشال الأردن من نهاية حتميّة وحسب. فالأعوام الصاخبة، لذلك المؤمن الموحِّد، تعجّ بالرموز والوسوم؛ من ذاته المشتعلة بالشعر والحبّ وفنّ المقالة والخطابة والكتب، إلى مركّبات شخصيته الحادة واندفاعه نحو الخطر وجرأته في مواجهة السلطان.

لأول مرة منذ التسوية الرئاسية، يهتز الائتلاف الحاكم في لبنان، على خلفية الموقف من سوريا، حتى لوّح بعض المحيطين بالرئيس سعد الحريري بإمكان استقالته من رئاسة الحكومة. بدأت الأزمة من نيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث التقى وزير الخارجية جبران باسيل نظيره السوري وليد المعلم.

يدفعُ اليوم مسعود البرزاني معظم الأكراد إلى صناديق الاقتراع للتصويت بـ«نعم» للانفصال عن العراق. خطوةٌ «عنيدةٌ» قد تكون سبباً لنشوب حربٍ أهلية في بلاد الرافدين، بعد سنواتٍ على اجتياز الفتنة الطائفية، وأشهرٍ قليلة على إعلان «الانتصار» على تنظيم «داعش».



