غلاف العدد ٣٢٨٤

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استفاد مسعود البرزاني من «استفتاء كردستان» لترتيب «البيت الداخلي» بما يتناسب مع زعامته، فيما كانت الرياض تتطلّع نحو «الانفصال» تحقيقاً لرغبات اقتصادية (أ ف ب)

برغم أهمية ما ستحمله الأيام الآتية ومحوريته، لناحية طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل، من المهم الإشارة إلى أنّ هذا الاستفتاء أدخل تبدلات على المشهد السياسي الداخلي للإقليم وعلى خريطة نفوذ الأحزاب والقوى فيه، وخاصة على زعامة البرزاني

تتشعّب الأزمة التي تسبّب فيها قرار المجلس الدستوري الذي أبطل قانون الضرائب: من الجانب الاجتماعي إلى المالي والاقتصادي، وصولاً إلى حسابات الدولة التي كشف الوزير علي حسن خليل لمجلس الوزراء أمس وجود فضيحة كبرى فيها.

تقرير

الشوف ـ عاليه: عودة إلى 8 و14 آذار

تقرير

عهد عون في عامه الأول: سلبيات تفوق الإيجابيات

فلسطين

عملية «نمر القدس»: تنفيذ نوعيّ يُردي ثلاثة جنود

سوريا

الجيش يسخّن جبهة ريف دير الزور الجنوبي

إيران

تحذيرات دولية لواشنطن: التخلّي عن النووي خسارة كبرى


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العدد ٣٢٨٤ الاربعاء ٢٧ أيلول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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