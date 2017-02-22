غلاف العدد ٣٢٨٦

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يخطو حاكم السعودية الفعلي محمد بن سلمان على نحو ثابت نحو تطوير «حلفه» غير المعلن مع تل أبيب، حيث وصل حد اعلان تطبيع العلاقات (أ ف ب)

لم يعد الحديث عن تقارب بين السعودية وإسرائيل رهن تحليلات واتهامات. بين الرياض وتل أبيب مشتركات تصل إلى حدّ التطابق في مسائل أساسية عدة في المنطقة. ورغم أن الخط المفتوح بين البلدين ليس وليد الأمس

لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة بعد التوافق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، أخذت الحكومة باقتراحات وزير المال علي حسن خليل.

الحدث

رحلة السنوات الخمس: «ثورة» الأسير تنتهي بحكم الاعدام

تقرير

الاشتباك السياسي ينذر بالأسوأ للحكومة والانتخابات

سوريا

«داعش» يهاجم طريق السخنة ــ ديرالزور

بيئة

«الكسل» العربي كعلاج

العراق

واشنطن: مستعدون للتوسط «إذ طُلب منا»


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العدد ٣٢٨٦ الجمعة ٢٩ أيلول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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