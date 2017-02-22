غلاف العدد ٣٢٨٦
لم يعد الحديث عن تقارب بين السعودية وإسرائيل رهن تحليلات واتهامات. بين الرياض وتل أبيب مشتركات تصل إلى حدّ التطابق في مسائل أساسية عدة في المنطقة. ورغم أن الخط المفتوح بين البلدين ليس وليد الأمس
لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة بعد التوافق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، أخذت الحكومة باقتراحات وزير المال علي حسن خليل.
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الحدث
■ رحلة السنوات الخمس: «ثورة» الأسير تنتهي بحكم الاعدام
تقرير
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سوريا
■ «داعش» يهاجم طريق السخنة ــ ديرالزور
بيئة
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العراق
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