غلاف العدد ٣٢٨٦



يخطو حاكم السعودية الفعلي محمد بن سلمان على نحو ثابت نحو تطوير «حلفه» غير المعلن مع تل أبيب، حيث وصل حد اعلان تطبيع العلاقات (أ ف ب)

لم يعد الحديث عن تقارب بين السعودية وإسرائيل رهن تحليلات واتهامات. بين الرياض وتل أبيب مشتركات تصل إلى حدّ التطابق في مسائل أساسية عدة في المنطقة. ورغم أن الخط المفتوح بين البلدين ليس وليد الأمس

لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس تمرّر قانونين ضد المقاومة بعد التوافق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، أخذت الحكومة باقتراحات وزير المال علي حسن خليل.



