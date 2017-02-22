غلاف العدد ٣٢٨٧



نجحت تل أبيب في استمالة عدد من الفصائل المسلحة للعمل إلى جانبها بعد تخلّي غرفة «الموك» عنها (أ ف ب)

فراس الشوفي

مع تخلّي عمان عن فصائل المعارضة في الجنوب السوري، فتح الأردنيون الباب واسعاً أمام إسرائيل لاستمالة بعض هذه الفصائل، فيما بدأت أخرى بالتواصل والمصالحة مع الجيش السوري والدولة.

ليست مصادفة ذهاب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى الرياض، للمرة الثانية معاً الأربعاء الفائت، بشروط متقاربة تشبه التي رافقت زيارتهما المتزامنة أيضاً في تشرين الاول 2014



