غلاف العدد ٣٢٨٩



بحجة «ضيق الوقت»، طلبت وزارة الداخلية من مجلس الانماء والاعمار اعتماد نتائج المناقصة الأولى الملغاة لبناء سجن في مجدليا (الشمال) رغم الشبهات التي شابتها (مروان طحطح)

محمد وهبة

لا يكاد يُسدل الستار على فضيحة في مناقصة سجن مجدليا، حتى تتفجّر فضيحة ثانية؛ المناقصة الأولى أُلغيت، وأُعيدت ثانية بطلب رسمي موجّه من وزير الداخلية نهاد المشنوق الى رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر. لكن المفاجأة أنه قبل يومين من فضّ عروض المناقصة الثانية، طلب المشنوق من الجسر اعتماد نتائج المناقصة الملغاة بحجة... «ضيق الوقت»!

بعد أن كاد يُطاح بالتشكيلات القضائية، سابق الوزيران جبران باسيل وسليم جريصاتي الزمن لإنجازها عبر اتصالات مكثفة مع الرئيس سعد الحريري الذي زاره جريصاتي لإقناعه بالسير فيها، مستبقين إحالة عضو مجلس القضاء الأعلى طنّوس مشلب على التقاعد منتصف ليل أمس. مروحة الاتصالات شارك فيها مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري

بين خريف عام 1933 وخريف عام 2017، عاش جلال طالباني، مناضلاً وقيادياً في صفوف «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، فأحد المؤسسين في «مقهى في دمشق» (كما كان يقول) لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» عام 1975، ثم وبعد نحو أربعين عاماً رئيساً لعراق ما بعد الغزو الأميركي.



