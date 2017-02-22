غلاف العدد ٣٢٩٠

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تتعامل الإمارات مع الجنوب اليمني، خصوصاً عدن، كقوة احتلال عكس وعودها السابقة، ما ينعكس على المزاج الشعبي الرافض للواقع الأليم الذي وصل إليه (أ ف ب)

الاحتلال الإماراتي لجنوب اليمن لم يعد مجرد تخمين أو ترجيح أو تقدير مبالغ فيه أو تهويل. هو أمر واقع يترسخ يوماً بعد يوم. من عدن إلى أبين ولحج والضالع، إلى شبوة وحضرموت وسقطرى، تتمدد الأذرع الإماراتية على المستويات كافة، مُطبقة بطرفي كماشة أبو ظبي على مواقع الثروة ومصادر القوة.

من جديد، تُشتمّ رائحة محاولات لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي تحت ذريعة الحاجة إلى مزيد من الوقت لإصدار البطاقات البيومترية. ويتردد أن الرئيس سعد الحريري هو «صاحب الفكرة»

رضوان مرتضى
نجح مجلس القضاء الأعلى في إنجاز مشروع التشكيلات القضائية رغم محاولات حثيثة لتطييرها. وعلى مدى أشهر، تمكن أعضاء المجلس من تذليل العقبات الطائفية والسياسية. نجحوا أحياناً، فيما كان «حكم الطوائف» أقوى في أحيان أخرى

تقرير

نواب ومرشحون: على متن «الفلاّشات» زمن الزفت في لبنان!

سوريا

ريف حماه الشرقي خالٍ من «داعش»: الجيش على أعتاب مدينة «الميادين»

الحدث

صفحة جديدة في الشرق الأوسط: أردوغان «يعود» إلى طهران


صفحة أولى
العدد ٣٢٩٠ الخميس ٥ تشرين الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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