غلاف العدد ٣٢٩٤

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في غضون أيام، سيلقي دونالد ترامب «حجّته» في ما يخص «الاتفاق النووي» مع إيران، إذ من المرجّح سحب بلاده منه ــ ولو جزئياً ــ في ظلّ تكتّل دولي ضد قرار كهذا (أ ف ب)

نادين شلق
لأول مرة، سيتسمّر العالم أمام الشاشات لمشاهدة أحد أهم الخطابات التي يلقيها دونالد ترامب. قريباً، سيعلن هذا الأخير قراره بشأن التزام بلاده بالاتفاق النووي مع إيران. وفيما تفيد التسريبات بأنه سيرفض التصديق عليه، هذه المرة، إلا أن ذلك لا يعني خروج بلاده، نهائياً وبهذه السهولة، من الاتفاق التاريخي

فيفيان عقيقي
مرّر مجلس النواب قانون الضرائب مرّة ثانية، بأقل التعديلات والاعتراضات، مراعياً بالشكل قرار المجلس الدستوري الذي أبطل القانون السابق، فجرى التصويت على القانون بالمناداة، وأضيفت إليه مادّة تجيز للحكومة الجباية في ظل عدم وجود الموازنة العامّة

بعيداً عن ملف السلسلة، وقانون الضرائب الذي شغل الرأي العام، برزت سياسياً صورة الثلاثي نبيه برّي وسعد الحريري ووليد جنبلاط. الاجتماع الثلاثي، أول من أمس، عُقد تحت عنوان رئيسي «حفظ الاستقرار»، في ظلّ توجس جنبلاط من انعكاس الضغوط السعودية محلياً، واستفادة إسرائيل منها

تقرير

مصرف لبنان يشجّع التسليف بالدولار بحجة ضبط السيولة

سوريا

تركيا تبدأ تحركها رسمياً في إدلب ضمن «أستانا»

فلسطين

«حماس» و«فتح» إلى القاهرة مجدداً: ملف الموظفين على الطاولة

إسبانيا

مدريد لكاتالونيا: «لا تقفزوا عن الحافة!»

الحدث

قمّة إيرانية ــ عراقية ــ تركية لمواجهة استفتاء كردستان

رحيل

أحد رموز «الجيل الثالث» في المسرح العراقي: فاضل خليل أسدل الستارة


صفحة أولى
العدد ٣٢٩٤ الثلاثاء ١٠ تشرين الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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