غلاف العدد ٣٢٩٦

﻿

تستكمل أنقرة فصول «تتريك» مناطق «درع الفرات» التي تحتلّها منذ آب 2016، عبر بناء «جيش وطني» و«مؤسسات دولة» (الأناضول)

صهيب عنجريني
فيما تواصل أنقرة عملها على إدخال الجيش التركي إلى محافظة إدلب، تعمل بالتوازي على استكمال فصول «تتريك» مناطق «درع الفرات» التي تحتلّها منذ آب 2016. وتسعى أنقرة إلى استكمال إجراءات سريعة لتمكين «الحكومة المؤقتة»

يبدو أن الحكومة اقتربت من وضع حدّ للخلاف القائم بين مكوناتها بشأن آلية تطبيق قانون الانتخابات. فوزير الداخلية نهاد المشنوق، تقدّم باقتراح يراه وسطياً بين ما تطالب به جميع القوى، يؤمّن للناخبين حق الاقتراع في مكان سكنهم، بالتسجيل المسبق، وببطاقة هوية بيومترية.

تقرير

نادٍ للقضاة في وجه تحاصص التشكيلات؟

العراق

العراق: عملية عسكرية لاستعادة نفط كركوك

فلسطين

«القسّام» تضبط عميلاً اخترق وحدات التصنيع


صفحة أولى
العدد ٣٢٩٦ الخميس ١٢ تشرين الأول ٢٠١٧

ابتداءً من تاريخ 30 تموز 2015، تم إيقاف التعليقات على المقالات مؤقتاً نظراً لبعض الصعوبات والتعديلات التقنية، يمكنكم التعليق وإبداء الرأي والتواصل مع الكتاب عبر صفحتنا الالكترونية على

فايسبوك ( https://www.facebook.com/AlakhbarNews)، أو عبر البريد الالكتروني: [email protected]

زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

ملحق القروض المصرفية

ملحق المصرفية الإلكترونية

ملحق المصرفية الإلكترونية

ملحق المصرفية الإلكترونية

مهرجانات الصيف 2017

مهرجانات الصيف 2017


المكتبة الموسيقية


فيروز

مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس

«بذرة في ارض الشقاق»