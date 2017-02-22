غلاف العدد ٣٢٩٧

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لم تشهد الجامعة الوطنية انتخابات طالبية منذ تسع سنوات. أما في الجامعات الخاصة، فتحدث انتخابات، لكن بالمرشحين أنفسهم، والأحزاب ذاتها (مروان طحطح)

يُقال إن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يتمتع بالديمقراطيّة. ويعرف اللبنانيون طبعاً أن هذا مبالغ فيه. يجب أن يعرفوا ذلك. فالديموقراطية ليست أصواتاً في صناديق. نتحدث عن «أبعاد الديموقراطية المؤسسّاتية»، التي تفسّر الديموقراطية، وتقيس درجاتها بالنظر إلى مسائل تتعلق بالتمثيل

مطلع الشهر الجاري، زار قائد الجيش العماد جوزف عون العاصمة الأردنية عمان، حيث التقى الملك عبدالله بن الحسين وكبار المسؤولين العسكريين في المملكة. وبعد عودته، انتشرت معلومات عن حصول الجيش على «هدية» من الأردنيين، تضم عربات مدافع وناقلات جند.

فلسطين

«فتح» و«حماس»: توقيع المصالحة «الإلزامية»

بيئة

أي «نموذج» جديد للاتحاد الأوروبي؟

سوريا

«هدنة» جنوب دمشق برعاية روسية ــ مصرية

العراق

سليماني في بغداد: رسالة دعم للعبادي


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العدد ٣٢٩٧ الجمعة ١٣ تشرين الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

ملحق القروض المصرفية

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ملحق المصرفية الإلكترونية

ملحق المصرفية الإلكترونية

مهرجانات الصيف 2017

مهرجانات الصيف 2017


المكتبة الموسيقية


فيروز

مدونة «جدار الصوت» لضحى شمس

«بذرة في ارض الشقاق»