غلاف العدد ٣٢٩٩



يرفض معارضو القوات اللبنانية في قضاء بشرّي توحيد صفوفهم، ليمنحوها بذلك مقعدين نيابيين بلا عناء المعركة (هيثم الموسوي)

ليا القزي

يُفسح القانون الجديد المجال أمام المعارضة في بشرّي لتوجيه صفعة إلى القوات اللبنانية في عُقر دار قائدها. يُدرك المعارضون استحالة خرق الخصم إلا في حال توحدهم، مع ذلك يتركون «أنانيتهم السياسية» تتحكم بهم، فيما سمير وستريدا جعجع مُطمئنان إلى طول سلامة حُكمهما في بشرّي

تهدّد الملفات الخلافية، لا سيّما سياسة لبنان الخارجية والعلاقة مع سوريا وملف النازحين، التسوية التي نشأت مع انتخابات الرئاسة بالتصدّع. ومع قرار تيار المستقبل رفع السقف حيال توجّهات رئاسة الجمهورية الخارجية، برزت أمس مسألة تصويت لبنان في انتخابات اليونسكو، والكلام عن اتهام مصري للبنان بالتصويت إلى جانب قطر

بعد أيام من «مُهل ما قبل المواجهة» وانتظار مساعي الحلول من أطراف داخلية وإقليمية، اقتحمت القوات العراقية فجر أمس حقول نفط ومرافق حكومية وعسكرية في كركوك، إثر فشل جميع الوساطات.



