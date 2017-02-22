غلاف العدد ٣٣٠٠



نجحت بغداد في تبديل صورتها الهشّة المرسومة منذ الغزو الأميركي عام 2003، عبر سيطرتها على كركوك وإظهارها جاهزية عسكرية للتدخّل حين تدعو الحاجة (أ ف ب)

نور أيوب

في مشهد لم يعتَده العراق منذ غزوه عام 2003، التقطت الحكومة في بغداد زمام المبادرة رغم وضع داخلي آيل إلى الانفجار وتجاذبات إقليمية ودولية كبيرة. اقتحام كركوك بعملية «نظيفة» حتى الآن لم يكن ليحدث لولا «خطيئة» مسعود البرزاني الانفصالية والتكتل الإيراني ــ التركي لمواجهته

قرابة العاشرة صباحاً، انطلق صاروخ أرض جو من موقع للجيش السوري شرقي دمشق، مستهدفاً طائرات إسرائيلية تحلّق في سماء لبنان. بعد أكثر من ساعة، أغارت طائرات العدو على الموقع، مستهدفة راداره. الغارة وقعت، على الأرجح، من فوق الأراضي اللبنانية.

نقولا ناصيف

ما ان يرسل المسؤولون اشارات اطمئنان الى اجراء انتخابات الربيع المقبل في موعدها حتى يفرّخ، يوماً بعد آخر، سبب او اكثر لبعث الشكوك فيها، والتلويح مجدداً بخيار تأجيلها. احدث الشكوك ان بعض صانعي قانون الانتخاب باتوا الآن لا يريدونه



