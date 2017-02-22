غلاف العدد ٣٣٠٢



صورة تُنشر للمرة الأولى وتعود لعام 1981، يَظهر فيها الأمين حبيب الشرتوني مع ابنة عمّه الشهيدة نجاة الشرتوني، المنتمية إلى الحزب الشيوعي وزوجة شهيد فيه، والتي نكّل بها عناصر «القوات» قبل قتلها ورمي جثتها في الغابة، «انتقاماً» لمقتل بشير الجميِّل (الأخبار)

إيلي حنا

لم يتغيّر حبيب الشرتوني. «فِعلته» في 14 أيلول 1982 تسكن عقله ومساره حتى اليوم. لم يكن مجرد ردّ فعل من شاب متحمّس. كان لبنان يتحوّل من عصر إلى آخر... نُسف زمن إسرائيليّ في ذاك المبنى المسوّى بالأرض. قُضيَ على مشروع، تماماً كما فعلت المقاومة إبّان عدوان تموز عام 2006.

صوّت 56 نائباً مع مشروع القانون الرامي إلى إضافة مادة إلى مشروع قانون موازنة 2017 تجيز نشرها بمعزل عن قطع الحساب، فيما صوّت ضد المشروع 11 نائباً، وامتنع نائبان عن التصويت. هذه النتيجة جاءت على الرغم من إقرار الجميع بأنها تنطوي على مخالفة دستوريّة واضحة!



