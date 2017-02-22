غلاف العدد ٣٣٠٤

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على وقع الاحتجاج أمام قصر العدل، أصدر المجلس العدلي أمس حكمه في قضية اغتيال بشير الجميّل (مروان طحطح)

حيلة من يعاني ضائقة الفعل اليوم، العودة الى قديمه. هي حال «القوات اللبنانية» وفريقها السياسي، بمن فيهم يتامى الجبهة اللبنانية ما غيرها. ليس لدى هؤلاء اليوم من خطاب، أو شعار، أو أغنية، غير ما يعيدنا الى سنوات الحرب الاهلية.

المجلس العدلي يقرّر جوراً إعدام مقاوِم

«القوات» تحتفل باستعادة مجزرة إهدن

تقرير

أزمة الحريري المالية تتمدّد... إلى تركيا

سوريا

موسكو تُعِدّ من القامشلي ... لحوار مع دمشق

العراق

بغداد «تُثبّت» على أبواب أربيل: استعادة كامل محافظة كركوك


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العدد ٣٣٠٤ السبت ٢١ تشرين الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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