غلاف العدد ٣٣٠٤



على وقع الاحتجاج أمام قصر العدل، أصدر المجلس العدلي أمس حكمه في قضية اغتيال بشير الجميّل (مروان طحطح)

حيلة من يعاني ضائقة الفعل اليوم، العودة الى قديمه. هي حال «القوات اللبنانية» وفريقها السياسي، بمن فيهم يتامى الجبهة اللبنانية ما غيرها. ليس لدى هؤلاء اليوم من خطاب، أو شعار، أو أغنية، غير ما يعيدنا الى سنوات الحرب الاهلية.