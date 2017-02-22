غلاف العدد ٣٣٠٨
رضوان مرتضى
تَئِنُّ مؤسسة قوى الأمن الداخلي من حِمل السياسة. تشكيلات الضباط متوقفة فيها منذ 13 عاماً، استُعيض عنها بقرارات فصل قبل أن يُجمِّدها، هي الأخرى، نزاع أهل السياسة. وإذا لم يُصدر مجلس قيادتها تشكيلات عامة في اجتماعه المقبل، ستبقى «تشكيلات رستم غزالة» سارية المفعول
يمكن أن يكون هذا العنوان علامة ثابتة في مسار الفوضى القائمة في مناطق كثيرة من لبنان، حيث يختلط الفقر بالإهمال، والجهل بالجريمة، والفلتان بعمليات النصب والاحتيال. وحيث تسقط الكثير من الضوابط التي يفترض بالدولة أن تقوم بها، ولا يمكن المؤسسات الاجتماعية القائمة على العائلة والعشيرة معالجتها.
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