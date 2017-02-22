غلاف العدد ٣٣١١



يقود المشهد في أربيل، أمس، نحو القول إنّ «البرزانية السياسية» باقية في الإقليم، لكنّها «لن تتمدّد» بل سوف تحاصر راهناً (أ ف ب)

نور أيوب

أصابت «سي إن إن»، أمس، حين قالت إنّ مسعود البرزاني «أخذ الأكراد إلى أعتاب الاستقلال»، لكنّها لم تكمل لتقول: لقد سقط، في النهاية. برغم ذلك، مجنونٌ من يعتبر أنّ مشروعاً انفصالياً له حلفاؤه في واشنطن وغيرها، وفي الرياض وغيرها، وفي تل أبيب أيضاً، يمكن أن ينتهي، ولو بعد خسارته أراضي مهمة وتلقّيه صفعة سياسية موجعة.

علمت «الأخبار» أن المطلوب شادي المولوي غادر لبنان من ضمن صفقة تبادل، جرت الأسبوع الماضي، وتضمنت إفراج المجموعات المسلحة عن مجموعة من أبناء القرى الدرزية في ريف إدلب، في مقابل إطلاق معتقلين من هذه المجموعات لدى السلطات السورية، إضافة الى المولوي وستة من رفاقه.

بعدما فتح وزير الاتصالات جمال الجراح ملف «أوجيرو» وشبكة الألياف الضوئية، يبدو أنه سيكون عاجزاً عن الإجابة عن سؤال مجلس شورى الدولة عن ادعاءاته بعدم الأهلية التقنية لمستخدمي هيئة «أوجيرو» بتمديد الألياف البصرية



