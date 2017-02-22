غلاف العدد ٣٣١٣

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على أعتاب الانتهاء من «معارك داعش»، تستعد أطراف عراقية عدّة لمرحلة «مواجهة الأصيل عوضاً عن الوكيل» (أ ف ب)

نور أيوب
يترقّب العراقيون انتهاء «معارك القائم» بالقرب من الحدود مع سوريا ليُعلنوا النصر النهائي على «داعش» ودخول البلاد في مرحلة ما بعد التنظيم. إلا أنّ الإشكال الذي تواجهه معظم فصائل المقاومة العراقية ذات الباع الطويل في مواجهة الاحتلال الأميركي للبلاد (بين 2003 و2011) يتمثّل في أنّ الأميركيين

ناقشت لجنة الاتصالات النيابية أمس الخلاف الحاصل بين الوزير جمال الجراح ومدير عام «أوجيرو» عماد كريدية. أجوبة الجرّاح لم تكن مقنعة للنواب، وساد الجلسة إجماعٌ على ضرورة حماية الهيئة وحفظ حصة الدولة من قطاع الاتصالات، على أن يستكمل النقاش في جلسة الأسبوع المقبل

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العدد ٣٣١٣ الاربعاء ١ تشرين الثاني ٢٠١٧

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