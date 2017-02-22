غلاف العدد ٣٣١٤

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انتهت الجولات السياسية على خط بيروت ــ طهران بعد أكثر من عامين في تقريب وجهات النظر إلى ما يمكن تسميته إعادة تعزيز «محور المقاومة» (أ ف ب)

بعدما رأى العدو الإسرائيلي في زيارة وفد من «حماس» لإيران ردّاً على اشتراطه قطع الحركة علاقتها بطهران، واستغلّ ذلك للتصعيد، أعلن «محور المقاومة» عبر أكثر من طريقة استعادة حيويته بعدما أعادت أطرافه ترتيب أولوياتها وطبيعة العلاقات بينها.

شنّت طائرات حربية إسرائيلية أمس عدواناً جديداً على سوريا انطلاقاً من الأجواء اللبنانية، فيما ردّت الدفاعات الجويّة السورية بصواريخ وصلت إلى سماء البقاع. بدوره، كشف الرئيس نبيه بري معلومات مهمّة عن الجدار الذي تنوي إسرائيل تشييده على الحدود مع لبنان وقضم أراضٍ لبنانية

قضية

إرادة النهضة السورية: فتّش عن المرأة

تحقيق

اللامركزية الإدارية الموسّعة: إنماء لبنان أم تفكيكه؟

الحدث

«الحرب والسلم» على مائدة خامنئي ــ بوتين

مهرجان

«متروبوليس» تحتضن أفلام اللجوء: تلك الطريق المستحيلة إلى بر الأمان


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العدد ٣٣١٤ الخميس ٢ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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