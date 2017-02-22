غلاف العدد ٣٣١٦

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بعد مئة عام على «وعد بلفور»، ما زال البريطانيون يرعون الكولونيالية الصهيونية في فلسطين، كما حصل في القرن الماضي (أ ف ب)

اللورد رودريغ بلفور حفيد الجيل الثالث، نادم على الوعد المشؤوم الذي قطعه عم أبيه للجالية اليهوديّة في بريطانيا، قبل قرن، وجرّ الويلات والخراب على شعب فلسطين وكل العرب، بل على العالم بأثره، وما زالت آثاره الكارثيّة تتفاقم إلى اليوم. ذلك الوعد «التصق كلطخة عار بسمعة العائلة»، كما صرّح بلفور الأصغر لوكالة «فرانس برس» قبل أيّام في لندن.

تتكثف الاتصالات السياسية بهدف الضغط على وزير الاتصالات جمال الجراح للتراجع عن قراره منح شركات خاصة تلزيم مشروع الألياف الضوئية، حيث ترى غالبية الأطراف السياسية والقانونية أنه مخالف للدستور.

انقلب السحر على الساحر أمس، بعد فشل الهجوم الذي رعته وأدارته إسرائيل ونفّذته الجماعات الإرهابية في القنيطرة على بلدة حَضَر. فبدل أن يلجأ أهالي البلدة ذات الغالبية الدرزية إلى طلب الحماية من إسرائيل

تقرير

هجوم الراعي على عون: أوراق اعتماد للسعودية

تقرير

الفساد اللبناني «نفّر» الإيرانيين

المقابلة

أكرم الكعبي: مشروع السبهان في العراق لم ينتهِ

رياضة

مستقبل أرسنال تحت رحمة غوارديولا

تركيا

«جمهورية أردوغان»: تشريع الزواج الديني


صفحة أولى
العدد ٣٣١٦ السبت ٤ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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