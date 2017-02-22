غلاف العدد ٣٣١٧

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استقالة الرئيس سعد الحريري المفاجئة أثبتت أنه بات الرهينة السياسية لمحمد بن سلمان (هيثم الموسوي)

دخل لبنان مرحلة جديدة من المواجهة السياسية العاكسة لما يحصل في المنطقة. وإذا كان حكام السعودية قد قدموا خلال الأعوام القليلة الماضية نماذج عدة عن الجنون الذي لا يقف عند مصلحة شعب أو دولة، فإن استقالة غامضة لرئيس الحكومة سعد الحريري جاءت في سياق المستوى الجديد من العبث السعودي بالمنطقة.

خليل كوثراني

في مملكة آل سعود، ومنذ ثلاثة أعوام إلا نيفاً، تاريخ اعتلاء سلمان بن عبد العزيز العرش، اعتاد الناس الأوامر الملكية «الجريئة»، حتى كادوا مع الوقت يفقدون حسّ الدهشة والتعجب.

نصرالله يمتصّ الصدمة: خطاب الاستقالة سعوديّ

السيسي: أخشى أن يكون الحريري في الإقامة الجبرية!

حملة التهويل السبهانية: الشائعات عن الليرة بلا مفاعيل

عيدية السعودية لعون: الحريري خارج التسوية

«مجزرة الأمراء»...

أفول آخر المنافسين

سوريا

الجيش يصل إلى الحدود العراقية: جبهة واحدة نحو البوكمال

فلسطين

العدو يحتجز جثامين شهداء الأنفاق... وعباس يلتقي السيسي

رياضة

سداسية عهداوية ومطاردة من النجمة المحظوظ


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العدد ٣٣١٧ الاثنين ٦ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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