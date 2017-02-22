غلاف العدد ٣٣٢١
(أ ف ب)
حتى ليل أمس، كانت السعودية غير راضية عن أجوبة بيروت. آل الحريري رفضوا تلبية الدعوة الى الرياض لمبايعة بهاء الحريري خلفاً لشقيقه سعد. والنقاشات الخلافية داخل فريق الحريري في بيروت انتهت الى توافق على أولوية المطالبة بعودته، من دون توجيه اتهام مباشر للسعودية بحجز حريته
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تقرير
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قضية
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ثقافة وناس
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العدد ٣٣٢١ الجمعة ١٠ تشرين الثاني ٢٠١٧
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