غلاف العدد ٣٣٢٣



صور الرئيس سعد الحريري في ماراتون بيروت أمس (هيثم الموسوي)

رد فعل جمهور تيار «المستقبل» وجمهور الرئيس سعد الحريري على محنته تبدّل خلال أيام قليلة، من الذهول والصدمة في اليومين الأولين إزاء ما حصل، الى ارتفاع منسوب الاستياء جدياً مع تأكّد الأنباء عن وجوده في الإقامة الجبرية، ولا سيما أن قيادة «المستقبل» وضعت قواعدها في أجواء حقيقة ما يحصل.

الثورة البلشفية التي يحتفل العالم بمئويّتها الأولى، هذا العام، شرقاً وغرباً، شمالاً وجنوباً، تبقى بالنسبة إلينا مرجعاً أساسيّاً في نضالاتنا ضدّ قوى الاستعمار، ومن أجل الحريّة والعدالة والتحرر الوطني. أيّاماً بعد السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، هذا اليوم الذي قلب تاريخ البشريّة، نستعيد التراث الثوري، ونهتف: إلى اللقاء لينين!



