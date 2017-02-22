غلاف العدد ٣٣٢٥
فؤاد إبراهيم
رغم ضروب اللامألوف واللاعقلاني، بل اللاأخلاقي، فإنه عهدٌ يتّسم بالوضوح الشديد لمن يرقب أداءه غير المركّب، الذي يعكس بدقة عالية منسوب الوعي البائس لدى الفريق الذي يدير الحكم السعودي حالياً.
مضى 12 يوماً على احتجاز المملكة العربية السعودية حريّة رئيس الحكومة سعد الحريري، في أوقح تصرّف لم يُسجّل قبله في التاريخ السياسي، ولا يتناسب مع أي عرف دبلوماسي أو أخلاقي.
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■ احتجاز رئيس الحكومة: تفاؤل حذر بالعودة خلال 48 ساعة
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■ الضغوط الدولية تتزايد: مهمة باسيل «منسّقة» مع عائلة الحريري
■ «رهائن الخليج» المغتربون: كسر الابتزاز السعودي ليس مستحيلاً
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صحة
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سوريا
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رياضة
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