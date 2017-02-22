غلاف العدد ٣٣٢٥



منذ تسلّم الملك سلمان مقاليد الحكم بداية عام 2015، باشر بقيادة ابنه في ارساء تاريخ جديد لدولة مؤسسة على قطيعة مع الماضي (أ ف ب)

فؤاد إبراهيم

رغم ضروب اللامألوف واللاعقلاني، بل اللاأخلاقي، فإنه عهدٌ يتّسم بالوضوح الشديد لمن يرقب أداءه غير المركّب، الذي يعكس بدقة عالية منسوب الوعي البائس لدى الفريق الذي يدير الحكم السعودي حالياً.





