غلاف العدد ٣٣٢٧
(هيثم الموسوي)
في استعارة لمشهد يعرفه اللبنانيون جيداً، كان العدو الإسرائيلي يلجأ في الصفقات الكبيرة لتبادل الاسرى الى إشراك الوسيط في كل مراحل العملية. وفي حالات كثيرة، كان العدو يصرّ على انتقال الأسرى اللبنانيين الى بلد الوسيط، كألمانيا مثلاً، قبل عودتهم الى بيروت.
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■ صفقة الاذعان: الأميركيون تدخلوا امس وموفد فرنسي الى بيروت
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■ «جواسيس الديوان» نشطوا لتغطية الاعتقال إعلامياً
■ إبن سلمان لماكرون: الحريري خدعنا وجزء من قضيته له علاقة بمكافحة الفساد
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بيئة
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سوريا
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رياضة
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العدد ٣٣٢٧ الجمعة ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٧
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