غلاف العدد ٣٣٢٧

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(هيثم الموسوي)

في استعارة لمشهد يعرفه اللبنانيون جيداً، كان العدو الإسرائيلي يلجأ في الصفقات الكبيرة لتبادل الاسرى الى إشراك الوسيط في كل مراحل العملية. وفي حالات كثيرة، كان العدو يصرّ على انتقال الأسرى اللبنانيين الى بلد الوسيط، كألمانيا مثلاً، قبل عودتهم الى بيروت.

صفقة الاذعان: الأميركيون تدخلوا امس وموفد فرنسي الى بيروت

عون يتصدّر المواجهة وبكركي تحتوي قلق العاملين في السعودية

«جواسيس الديوان» نشطوا لتغطية الاعتقال إعلامياً

إبن سلمان لماكرون: الحريري خدعنا وجزء من قضيته له علاقة بمكافحة الفساد

بيئة

خطابات في المناخ أم في الهواء؟

سوريا

عودة المعارك إلى أحياء البوكمال

رياضة

ريبيري في رحلة الوداع


صفحة أولى
العدد ٣٣٢٧ الجمعة ١٧ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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