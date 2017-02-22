غلاف العدد ٣٣٢٨

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بعد أسبوعين من احتجازه في السعودية، غادر الرئيس سعد الحريري الرياض فجر اليوم إلى فرنسا (هيثم الموسوي)

«عندي عيلة»... كرر الرئيس سعد الحريري هاتين الكلمتين في مقابلته التلفزيونية يوم الأحد الفائت. قالهما في معرض الحديث عن المخاطر التي تتهدّده. و«عيلة» الرئيس سعد الحريري لم تغادر معه أمس، العاصمة السعودية الرياض.

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العدد ٣٣٢٨ السبت ١٨ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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