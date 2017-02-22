غلاف العدد ٣٣٢٩
ارتدادات ازمة احتجاز سعد الحريري مستمرة على تيار المستقبل وعلى لبنان، خصوصاً أن المعالجة التي حصلت لم تُصب جذر الموضوع. ما حصل، عملياً، هو استسلام السعودية بعد فشل المحاولة الاولى لإطاحة سعد الحريري، وهزّ الاستقرار السياسي في لبنان.
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■ فرنسا تحتفي بالرئيس المحرر: تمسك بالتهدئة وحوار مع ايران حول لبنان
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■ الاجتماع الوزاري العربي: بيان عادي وانتكاسة جديدة للسعودية
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■ «المستقبل» ينتظر رئيسه: تغييرات تطيح رجال السبهان او تثبتهم؟
منذ تمركز القوات الأميركية في منطقة التنف وقطعها طريق دمشق ــ بغداد، كانت العين على معبر البوكمال ــ القائم بوصفه أهم المعابر بين سوريا والعراق.
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تعليم
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الحدث
■ خطة ترامب: إسقاط فلسطين وإعلان الحلف السعودي ــ الإسرائيلي
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سينما
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