غلاف العدد ٣٣٣٣

رضوان مرتضى

ضجّت البلاد أمس بخبر توقيف المديرية العامة لأمن الدولة الممثل المسرحي زياد عيتاني، بشبهة التعامل مع العدو الإسرائيلي. انقسم الرأي العام بين مدين للموقوف، وحاكم ببراءته، رغم أن التحقيق لا يزال في بدايته. في ما يأتي، ملخص رواية «أمن الدولة» لمسار التحقيق مع عيتاني

مصر أقوى من الهمجية! ها هي يد الانحطاط التكفيري تضرب من جديد جسد مصر المنهك، لتتدفق دماء مئات الشهداء والجرحى، كانوا يؤدون الصلاة وبينهم الأطفال. دماء الشهداء تتدفق من قلب مسجد الروضة في العريش، لترفد النهر العظيم الذي غذّاه شهداء كنائس وكاتدرائيات من الاسكندرية إلى طنطا... إنها الدماء الطاهرة نفسها. إنها عذابات الشعب في مواجهة الغربان السود وطاعون الهمجية والتكفير والتطرف الأعمى... وهذا الطاعون ليس له إلا مصدر واحد، ومنبع واحد، هو الفكر الأصولي الظلامي الذي ترعرع في دهاليز الوهابية حتى كاد السرطان ينخر بلادنا، ويعيدنا إلى الأزمنة القاتمة والجاهلية!