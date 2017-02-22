غلاف العدد ٣٣٣٤

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MBC في مهبّ الريح ومساعد الأمير يدير الفوضى

جعجع يتوسّط لامبراطورية الشويري لدى الرياض

تجميد الدفعات الشهرية لـ LBCI وترقّب في «النهار»


(أرشيف)

ابراهيم الأمين
الارتدادات اللبنانية لزلزال مجنون الرياض محمد بن سلمان لا تزال مستمرة. لا يتعلّق الأمر فقط باحتجاز الرئيس سعد الحريري ثم استعادته حريته المهدّدة بشروط. بل إن مخطط الانقلاب لم يكن يترك تفصيلاً من دون العمل عليه.

مع بدء المشاورات السياسية في قصر بعبدا، تنطلق اليوم مرحلة جديدة من تثبيت الاستقرار اللبناني، ودفن «الانقلاب» على التسوية الرئاسية الذي حاولت السعودية تنفيذه. وتأتي هذه الخطوة بمباركة أميركية ــ فرنسية ــ مصرية، للجهود اللبنانية التي ستُتوَّج بعودة الحكومة إلى الحياة

فلسطين

الابتزاز يتواصل: «التنسيق المالي» مستمر على معبر رفح

بيئة

مصر: الصوفيّون في مرمى نيران التكفيريّين

قضية

تحالف إبن سلمان: محاربة الارهاب بعد انهيار «داعش»!

ثقافة وناس

المطبّعون لا يملّون: غال غادوت تحاول التسلل مجدداً


صفحة أولى
العدد ٣٣٣٤ الاثنين ٢٧ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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«بذرة في ارض الشقاق»