غلاف العدد ٣٣٣٥

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بعد قرب انتهاء الحرب على «داعش»، تبني واشنطن استراتيجية بقائها في سوريا عبر تقسيم الأدوار بين العشائر العربية والأكراد (أ ف ب)

محمد بلوط
الحرب على «داعش» في الشرق السوري شارفت على نهايتها. الأميركيون الذين أوقفوا عمليات حلفائهم الأكراد شرق الفرات، وأنهوا طلعاتهم الجوية فوقها، استخلصوا النتائج، وجمعوا قادة «وحدات حماية الشعب» الكردية والقوات العشائرية العربية التي تشاركهم الحرب لا قيادتها

تمكن رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس، عبر المشاورات التي أجراها في قصر بعبدا، بالتنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري، من التوصل إلى مخرج لائق لإعادة الحكومة إلى الحياة مع حفظ ماء وجه الحريري.

رضوان مرتضى
من المنتظر ان تختتم المديرية العامة لأمن الدولة اليوم تحقيقاتها مع الممثل المسرحي زياد عيتاني، المشتبه في تعامله مع استخبارات العدو الإسرائيلي. ويوم أمس، كشفت مصادر امنية وقضائية أن عيتاني تراجع عن جزء من الرواية التي قدّمها بشأن علاقته بـ«كوليت»، ضابطة الاستخبارات الاسرائيلية المفترضة

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العبادي ضد الفساد : إثباتٌ للقوة أم تصفية حسابات؟

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الفقاعة العقارية: الورم يدخل مرحلة الخطر

فلسطين

«فتح» ترضخ للسعودية: إيران تخرِّب المصالحة

قضية

على غرار عسكر مصر: جيش باكستان يحكم ويتاجر


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العدد ٣٣٣٥ الثلاثاء ٢٨ تشرين الثاني ٢٠١٧

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زياد الرحباني


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