غلاف العدد ٣٣٣٨
صهيب عنجريني
جمهوريّة الهند، ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، والسابع من حيث المساحة الجغرافيّة. بابتسامة ودودة يلاقيك سكّانها، يسهبون في الحديث عن «تعايش مكوّناتهم وطوائفهم».
يعاود مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عقد جلساته بعد التوصل إلى صيغة لـ«النأي بالنفس». المناخ الإيجابي يُخيم على الساحة السياسية، على الرغم من عودة السعودية إلى محاولة زعزعته، عبر اتهام القطاع المصرفي بأنه يُبيض الأموال لمصلحة حزب الله
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سوريا
■ «الانتخابات الكردية»: تحسين موقف لـ«مفاوضات» مع دمشق
تقرير
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فلسطين
■ ترامب يعترف بالقدس «عاصمةً لإسرائيل» الأربعاء؟
دراسة
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قضية
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