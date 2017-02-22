غلاف العدد ٣٣٣٨

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في بلد تحكمه التناقضات و«التعددية»، تعيش الهند «المليارية» نزاعات داميةً في ظل خريطة سياحية فريدة (أ ف ب)

صهيب عنجريني
جمهوريّة الهند، ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، والسابع من حيث المساحة الجغرافيّة. بابتسامة ودودة يلاقيك سكّانها، يسهبون في الحديث عن «تعايش مكوّناتهم وطوائفهم».

يعاود مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عقد جلساته بعد التوصل إلى صيغة لـ«النأي بالنفس». المناخ الإيجابي يُخيم على الساحة السياسية، على الرغم من عودة السعودية إلى محاولة زعزعته، عبر اتهام القطاع المصرفي بأنه يُبيض الأموال لمصلحة حزب الله

سوريا

«الانتخابات الكردية»: تحسين موقف لـ«مفاوضات» مع دمشق

تقرير

نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون السعودية

فلسطين

ترامب يعترف بالقدس «عاصمةً لإسرائيل» الأربعاء؟

دراسة

«هيومن رايتس ووتش»: حرق النفايات يقتل الفقراء في لبنان

قضية

باكستان: بلاد «الضابط والشيخ» مخنوقة بطوائفها


صفحة أولى
العدد ٣٣٣٨ السبت ٢ كانون الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


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