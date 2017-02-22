غلاف العدد ٣٣٤١
قبل أيام قليلة، قرر سعد الحريري ترؤس اجتماعات كتلة تيار «المُستقبل» النيابية. وقد قرأ كثيرون في قراره استهدافاً لرئيسها فؤاد السنيورة، وخصوصاً أن الأخير «مشتبَه في كونه من الدائرة السبهانية». قرار الحريري لا يقتصر على ترؤس الكتلة.
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■ الحكومة بعد الانعاش: أولوية الاستقرار الاقتصادي والانتخابات
لم يكن دونالد ترامب الحرّ الذي يفي بوعده. هكذا على الأقل تقول سيرته في عالم الأعمال والتجارة. قد تكون خطوته، إعلان القدس «عاصمة لإسرائيل» أو نقل سفارة بلاده إليها
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قضية
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سوريا
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فنون مشهدية
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