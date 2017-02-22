غلاف العدد ٣٣٤١

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(مروان طحطح)

قبل أيام قليلة، قرر سعد الحريري ترؤس اجتماعات كتلة تيار «المُستقبل» النيابية. وقد قرأ كثيرون في قراره استهدافاً لرئيسها فؤاد السنيورة، وخصوصاً أن الأخير «مشتبَه في كونه من الدائرة السبهانية». قرار الحريري لا يقتصر على ترؤس الكتلة.

«المستقبل» تتنازعه «ملائكة الأب» و«شياطين السبهان»

الابتزاز السعودي مستمر رغم فشل انقلاب إبن سلمان

الحكومة بعد الانعاش: أولوية الاستقرار الاقتصادي والانتخابات

لم يكن دونالد ترامب الحرّ الذي يفي بوعده. هكذا على الأقل تقول سيرته في عالم الأعمال والتجارة. قد تكون خطوته، إعلان القدس «عاصمة لإسرائيل» أو نقل سفارة بلاده إليها

قضية

مياومو الكهرباء وعمال المياه رهائن السياسة!

سوريا

خلف كواليس إدلب: «القاعدة» يطلب رأس الجولاني

فنون مشهدية

فائق حميصي... عمرٌ من الإيماء


صفحة أولى
العدد ٣٣٤١ الاربعاء ٦ كانون الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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