غلاف العدد ٣٣٤٣

آمال خليل

في مجلس النواب، قبل ثلاثة أشهر، أقر وزير الصناعة حسين الحاج حسن بوجود الفي مصنع مخالف في البقاع تلوّث الليطاني. أمس، أقفل 18 منها، بشكل مؤقت حتى تسوية اوضاعها! بعد عام على إقفال المنتزهات التي تصرّف مياهها المبتذلة نحو المجرى في الجنوب

قطع الوزير جبران باسيل الشكّ باليقين حول الخلاف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، بعد تأكيده انقلاب القوات على التفاهم مع التيّار، فيما ردّ جعجع أمس مؤكّداً أن «التفاهم يعني الشراكة، لا أن يضع فريق نفسه في تصرّف آخر»



