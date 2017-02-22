غلاف العدد ٣٣٤٤
ما من أحد واهم بأن القرار الأميركي الأخير جاء منعزلاً عمّا سبقه وسيلحقه. الولايات المتحدة ليست في حاجة إلى خطوة يتيمة من هذا النوع. ومن اتخذ القرار يعرف أنه تمهيد لما هو أكبر، وأكثر خطورة. ولا حاجة، هنا، لانتظار ما يخبرنا به العدو عن تنسيق وتفاهم مسبق مع دول عربية أهمها السعودية والإمارات ومصر والأردن.
عبد الرحمن نصار - بتول سليمان
شهدت العلاقة بين الدوحة و«حماس» شدّاً وجذباً في الأشهر الأخيرة، لكنها لم تصل إلى حدّ الاختلاف أو الافتراق، لعوامل عدة، مع أن ذلك لم يعنِ أن القطريين سجلوا ملاحظات على أداء الحركة في نواحٍ عدة.
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تقرير
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سوريا
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ثقافة وناس
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