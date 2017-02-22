غلاف العدد ٣٣٤٧



من المواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله أمس (أ ف ب)

لم تغب غزة يوماً عن المشهد الفلسطيني العام، ولا أخيراً عن «انتفاضة العاصمة» الجارية. فقبل القصف الإسرائيلي، الذي صار يومياً خلال الأسبوع الماضي، كان «أقل الإيمان» الحراك الشعبي الكبير