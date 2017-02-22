غلاف العدد ٣٣٤٨

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من تظاهرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة الأردنية عمّان (أ ف ب)

كان لا بدّ من أن ننتظر أسبوعاً كاملاً بعد قرار ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس المحتلّة، لنتوصّل إلى اكتشافات مذهلة. لقد أجمعت الأنظمة العربيّة والإسلاميّة على حب فلسطين ـــ وهو إنجاز استراتيجي بحدّ ذاته ـــ وأجمعت بالتصميم والعزيمة إيّاهما على التمسّك بالقدس (الشرقية فقط) عاصمة لدولة غامضة

محمد وهبة
أطلَع وزير المال علي حسن خليل رئيسَ الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على أرقام مشروع موازنة 2018 بما تتضمنه من زيادات خطيرة على النفقات. فقد تبيّن أن الوزارات تطلب مبالغ إضافية مبالغاً فيها وتؤدي إلى زيادة النفقات العامة بمبلغ 2000 مليار ليرة عن سقف موازنة 2017 ما يرتّب زيادة ملحوظة في خدمة الدين العام

تقرير

جمال الجراح يختبئ خلف الحصانة

مقالة

بيتكوين مجدداً: الثروة والفقاعة

سوريا

«داعش» يفشل في خرق جنوبي دمشق

مقالة

«معارك الساحل»: الجنوب اليمني... الرقم المحذوف

رياضة

مانشستر سيتي والوحش الكاتالوني المطوّر

ثقافة

«فرقة زقاق» تُمسرح نبض المدينة


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العدد ٣٣٤٨ الخميس ١٤ كانون الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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