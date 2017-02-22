غلاف العدد ٣٣٥٠
عاش الفلسطينيون أمس أعنف المواجهات منذ الانتفاضة الثانية عام 2000. اشتبكوا مع العدو في مختلف محافظات الضفة المحتلة وبلدات القدس وغزة. العدو تخطى بدوره حاجز ضبط النفس، مطلقاً النيران على صدور المعتصمين
قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التريّث في تفجير آخر الخطوط التي تجمعه بحلفائه القدامى، ولا سيما القوات اللبنانية. وترك الباب مفتوحاً أمام المحاولات القائمة بين الطرفين لحلّ الأزمة
محمد وهبة
شكّل البيان الأخير لصندوق النقد الدولي، واللقاء الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف، الخلاصة الأولى للوضع المالي والنقدي عن فترة أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري وما بعدها.
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سوريا
■ روسيا: سنقف مع دمشق ضد «النصرة»
الحدث
■ موسكو في «الأزمة الكورية»: تُداري واشنطن... وتدعم بيونغ يانغ
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العراق
■ السيستاني يجدّد «فتوى الجهاد»: «الحشد» باقٍ
رياضة
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تقرير
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