غلاف العدد ٣٣٥٠



نجح الفلسطينيون المنتفضون أمس في «اختبار الحشد والمواجهة» (أ ف ب)

عاش الفلسطينيون أمس أعنف المواجهات منذ الانتفاضة الثانية عام 2000. اشتبكوا مع العدو في مختلف محافظات الضفة المحتلة وبلدات القدس وغزة. العدو تخطى بدوره حاجز ضبط النفس، مطلقاً النيران على صدور المعتصمين

قرّر رئيس الحكومة سعد الحريري التريّث في تفجير آخر الخطوط التي تجمعه بحلفائه القدامى، ولا سيما القوات اللبنانية. وترك الباب مفتوحاً أمام المحاولات القائمة بين الطرفين لحلّ الأزمة

محمد وهبة

شكّل البيان الأخير لصندوق النقد الدولي، واللقاء الشهري بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس إدارة جمعية المصارف، الخلاصة الأولى للوضع المالي والنقدي عن فترة أزمة استقالة الرئيس سعد الحريري وما بعدها.



