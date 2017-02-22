غلاف العدد ٣٣٥٢



أتمّ العدوان السعودي على اليمن ألف يوم من عمره، من دون أيّ مؤشرات إلى إمكانية طيّ صفحته قريباً (أ ف ب)

أتمّ العدوان السعودي على اليمن، أول من أمس، ألف يوم من عمره، دونما مؤشرات إلى إمكانية انطواء صفحته قريباً. على العكس من ذلك تماماً، معظم المؤشرات السياسية والميدانية تنبئ بأن حرب ابن سلمان ــ ابن زايد تدخل طوراً جديداً من التصعيد، قد يكون أكثر حدة وصعوبة من كل ما سبقه.

حاول رئيس الحكومة سعد الحريري احتواء الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي، التي نشبت على خلفية توقيع مرسوم منح «أقدمية» لضباط «دورة عون» في الجيش، من دون توقيع وزير المال على المرسوم. وطلب الحريري «الترّيث» في نشر المرسوم.

لا جديد في «فيتو» الولايات المتحدة على مشروع القرار المصري ــ الفلسطيني، ولا شيء مفاجئاً. حتى أصحاب مشروع المفاوضات لم يكونوا ينتظرون أمراً مختلفاً، وأخرجوا خططهم القديمة لـ«الردّ» على أميركا. يُلقى الرهان مجدداً على الشارع المدعوّ إلى يوم غضب غداً



