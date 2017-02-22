غلاف العدد ٣٣٥٣
إنّهم حفنة من الشعراء. حرّاس المدينة التي كان إسمها بيروت. صنعوا نهضتها، واحتضنت تجاربهم وأفكارهم وأحلامهم بتغيير العالم: من خلال الابداع، وأيضاً عبر النضال الفعلي. اليوم صاروا أيتام بيروت، آخر الشهود على عزّها الضائع، آخر الباحثين عن زمنها المفقود. عصام العبدالله كان أحد هؤلاء الفرسان المطاردين.
استبقت حركة «أنصار الله»، أمس، دخول خطط «الغزو» الجديدة التي يُعدّ لها تحالف العدوان حيّز التنفيذ، بإطلاقها صاروخاً باليستياً على العمق السعودي، استهدف قصر اليمامة في الرياض.
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قضية اليوم
■ أقدمية الضباط: مكانك راوح... وعباس ابراهيم يتوسّط
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