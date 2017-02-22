غلاف العدد ٣٣٥٧
ما قبل حفلة الجنون السعودية الأخيرة في لبنان، كان أفضل بكثير ممّا بعد ما بات يعرف بـ«أزمة الحريري»، لجهة قوّة التأثير السعودي في البلد المشرقي الصغير. أراد السعوديون أن يستعيدوا زمام المبادرة
فراس الشوفي
استخلص الرئيس نبيه برّي من كلام رئيس الجمهورية ميشال عون من بكركي عن مرسوم الأقدمية لـ«دورة عون» أن الأخير قتل اتفاق الطائف، فنعاه ونعى معه الدستور والعُرف ومجلس الوزراء والوزراء.
حسين الأمين
سقط جيب بيت جن، آخر معاقل المسلحين في غوطة دمشق الغربية، بيد الجيش السوري. نحو مئة يوم من المعارك الضارية، أفضت إلى استسلام مسلحي المنطقة، ومطالبتهم بالتفاوض للخروج.
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تقرير
■ «هدية» سعودية للحريري: الرياض تقبل تعيين السفير اللبناني
تقرير
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اليمن
■ حملة هستيرية لـ«التحالف»: 225 ضحيّة في 4 أيام!
الحدث
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قضية
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