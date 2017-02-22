غلاف العدد ٣٣٥٩



يستمر التنسيق الأمني كشرط أساسي لبقاء السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بما يضع السلطة كجدار قبالة أيّ انتفاضة (آي بي ايه)

العقبة الرئيسية التي تمنع امتداد الانتفاضة الفلسطينية الحالية إلى جميع مدن وبلدات الضفة الغربية وتحوّلها إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال هي السلطة الفلسطينية، أو بتعبير أدق سلطة التنسيق الأمني.