غلاف العدد ٣٣٥٩

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يستمر التنسيق الأمني كشرط أساسي لبقاء السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بما يضع السلطة كجدار قبالة أيّ انتفاضة (آي بي ايه)

العقبة الرئيسية التي تمنع امتداد الانتفاضة الفلسطينية الحالية إلى جميع مدن وبلدات الضفة الغربية وتحوّلها إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال هي السلطة الفلسطينية، أو بتعبير أدق سلطة التنسيق الأمني.

التنسيق الأمني: ثالوث السلطة المدجّنة

الاعتقال السياسي... حين تُصبح الجريمة ممنهجة

ماجد فرج: من ابن الشهيد إلى رائد «التنسيق»

فيفيان عقيقي
عامي 2013 و2015، فازت شركة برازيلية أسسها إسرائيلي بمناقصتين لشراء تبغ برازيلي لمصلحة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، عبر وكيل محلي. فجأة، بعد انكشاف الأمر، «ذابت» الشركة لتحلّ محلها شركة جديدة يملكها المساهمون أنفسهم

تحقيق

قصر عدل صيدا: أقفل صرحاً وافتح موقفاً!

بيئة

بيئة 2017: تلوث في الماء والغذاء الهواء

ثقافة وناس

إيغور دوبروولسكي: ليلة الميلاد في اليمن


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العدد ٣٣٥٩ الجمعة ٢٩ كانون الأول ٢٠١٧

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زياد الرحباني


(١٩٣٧-٢٠١٤)

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