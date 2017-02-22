غلاف العدد ٣٣٥٩
فيفيان عقيقي
يستمر التنسيق الأمني كشرط أساسي لبقاء السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، بما يضع السلطة كجدار قبالة أيّ انتفاضة (آي بي ايه)
العقبة الرئيسية التي تمنع امتداد الانتفاضة الفلسطينية الحالية إلى جميع مدن وبلدات الضفة الغربية وتحوّلها إلى انتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال هي السلطة الفلسطينية، أو بتعبير أدق سلطة التنسيق الأمني.
فيفيان عقيقي
عامي 2013 و2015، فازت شركة برازيلية أسسها إسرائيلي بمناقصتين لشراء تبغ برازيلي لمصلحة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، عبر وكيل محلي. فجأة، بعد انكشاف الأمر، «ذابت» الشركة لتحلّ محلها شركة جديدة يملكها المساهمون أنفسهم
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تحقيق
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بيئة
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ثقافة وناس
صفحة أولى
العدد ٣٣٥٩ الجمعة ٢٩ كانون الأول ٢٠١٧
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