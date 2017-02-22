غلاف العدد ٣٣٦٠
تلك الصبية الشقراء التي باتت اليوم بطلة وأيقونة، لو خُيّرت، لفضّلت على الأرجح أن تبقى الفتاة العادية التي ينبغي أن تكونها في السادسة عشرة، «مراهقة بريئة منشغلة بالأمور التي تنشغل بها البنات في جيلها»، كما كتبت عن عهد التميمي، بعد اعتقالها، إحدى صديقات العائلة.
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تقرير
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العراق
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رياضة
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العدد ٣٣٦٠ السبت ٣٠ كانون الأول ٢٠١٧
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