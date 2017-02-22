غلاف العدد ٣٣٦١

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عاد الهدوء إلى معظم المدن الإيرانية، أمس، بعد أيام من احتجاجات معيشية أخذت طابعاً سياسياً لافتاً، في ظل فشل الوعود الاقتصادية المبنية على «ما بعد الاتفاق النووي» (أ ف ب)

لم تتولد الاحتجاجات التي شهدتها إيران خلال الأيام الخمسة الماضية من فراغ، بل ثمة تراكمات خلقت حالة من السخط في أوساط شرائح شعبية، باتت تُعدّ الأكثر تضرراً من «الانتشاء» بربح سريع مفترض سيأتي به الاتفاق النووي الذي وُقّع عام 2015.

لم تظهر المبادرة التي تحدّث عنها الرئيس سعد الحريري حتى الآن، لحلّ أزمة مرسوم الأقدمية العالق بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي. وفيما فتح بري كوّة حلّ الأزمة من باب الاعتراف بتوقيع وزير المال، تتخوّف عين التينة من أن أزمة المرسوم تستهدف «التوقيع الثالث» في حدّ ذاته

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تعداد الفلسطينيين والسوريين: صمت سياسي وتساؤلات أمنية

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الحدث

السعودية في 2018: الشعب مصدر أموال السلطات

سوريا

الجيش يتوغّل جنوب شرقي إدلب

تقرير

التقدير الاستخباري الإسرائيلي: لا خطط حرب هذا العام


صفحة أولى
العدد ٣٣٦١ الاربعاء ٣ كانون االثاني ٢٠١٨

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زياد الرحباني


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