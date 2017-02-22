غلاف العدد ٣٣٦٢
بعد انحسار وجوده في العراق وسوريا، غادر تنظيم «داعش» معاقله نحو «الأطراف» في رحلة طويلة وإنقاذية (أ ف ب)
احتفالية أفول «داعش» سورياً وعراقياً تنطوي على عنصر خديعة، إن لناحية القراءة المبتورة لمسرح عمليات التنظيم، أو لناحية استراتيجية عمله الكوني. لا ريب أن مصيدة «الدولة» تكمن في تصنيمها للجغرافيا
النقطة الأهم في حديث السيّد حسن نصرالله لـ«الميادين» أمس هي كشفه عن اجتماعات تُعقد مع فصائل المقاومة الفلسطينية، بهدف تنظيم التواصل والتنسيق، والدفع لانطلاق الانتفاضة الثالثة
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قضية
■ جولة جديدة من حرب المستأجرين والمالكين
فلسطين
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إيران
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ثقافة
صفحة أولى
العدد ٣٣٦٢ الخميس ٤ كانون االثاني ٢٠١٨
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