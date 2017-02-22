غلاف العدد ٣٣٦٣



يمثّل الجدار تحت الأرض المضاد للأنفاق والمختلف عن بقية الجدران التي بنتها إسرائيل تحدّياً للمقاومة لكنه يزيد حصار نفسها بجدران متنوعة (أ ف ب)

هاني إبراهيم

يمثّل الجدار على عمق 40 متراً تحت الأرض تحدياً جديداً للمقاومة في الحرب المستمرة مع العدو، حرب الأمن والأدمغة. وبينما لا شك في أن مواصلة إسرائيل، التي تحوّلت إلى «دولة» بين جدران، بناء المزيد منها حول نفسها

محمد وهبة

مجدداً، تسعى جمعية المصارف إلى التملّص من تطبيق زيادة ضريبة الفوائد إلى 7% والغاء الإعفاءات التي كانت تحظى بها، عبر اعتبار أن ودائعها لدى مصرف لبنان وسندات اليوروبوندز وفوائد الانتربنك وشهادات الإيداع مستثناة بقرارات صادرة عن وزير المال السابق فؤاد السنيورة.

أكّد الرئيس نبيه برّي أن الحلّ الذي طرحه لأزمة مرسوم الأقدمية موجود، وهو إعادة المرسوم لوزير المال علي حسن خليل لتوقيعه. وحدّد برّي أمس ملامح أزمة المرسوم من خلفيتها السياسية، مؤكّداً أن اتفاق الطائف هدفه أن لا يكون قرار الدولة عند شخص واحد



