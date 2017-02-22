غلاف العدد ٣٣٦٥



يقدّم كتاب «نار وغضب» سيرة غير اعتيادية لرجل «مختلف»، ويظهر بـ«الأدلة» أن دونالد ترامب هو ما يُقال عنه يومياً (أ ف ب)

جاد الحاج

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