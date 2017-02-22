غلاف العدد ٣٣٦٧



حوّل مصرف لبنان عجز ميزان المدفوعات إلى فائض، عبر زيادة سندات دين إلى موجوداته (مروان طحطح)

فيفيان عقيقي

بسحر ساحر، حوّل مصرف لبنان عجزاً أكيداً في ميزان المدفوعات لشهر تشرين الثاني إلى فائض ولو محدود! كيف؟ الجواب بسيط وغير خفيّ، إذ قرر (فجأة) في هذا الشهر (دون غيره) زيادة سندات دين بالعملات الأجنبية (يوروبوندز) إلى صافي موجوداته الخارجية

تستبطِن المعركة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي ما هو أكبر من مرسوم. حيث يسود همس في الكواليس العونية عن أهداف تبدأ بانتزاع رئاسة مجلس النواب من برّي ومنعه من الحصول مجدداً على وزارة المال

ميسم رزق

أصبحت العلاقة بين الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري أشبه بـ«العداوة». فتراجع رئيس الحكومة أكثر من مرة عن وعود قطعها لرئيس مجلس النواب أفقد عين التينة ثقتها «بحليف قديم»، تحديداً ما جرى في مرسوم منح الأقدمية لضباط «دورة عون» الذي «رسم مبدئياً صورة التحالفات الانتخابية»، إذ تؤكّد مصادر مقربة من برّي أن «لا إمكانية للتحالف مع المستقبل في الدوائر المشتركة»



