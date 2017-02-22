غلاف العدد ٣٣٦٨

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قرّرت الحكومة أمس إطلاق مناقصات معامل التفكك الحراري ما يقطع الطريق على «الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات» التي نصّت على تفعيل فرز النفايات كحلّ بيئي مُستدام (هيثم الموسوي)

هديل فرفور
كما كان مُتوقّعاً، قرّرت الحكومة أمس توسعة مطمر الـ«كوستابرافا»، وأعلنت إطلاق مناقصات معامل التفكك الحراري خلال الأشهر الستّة المُقبلة. القرار يأتي بعد نحو سنتين على إطلاق «الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات» التي نصّت على تفعيل فرز النفايات كحلّ بيئي مُستدام.

تتراكم الأزمات السياسية في وقت يفترض أن تبدأ البلاد بالتحضير للانتخابات النيابية. بعد أزمة «مرسوم الأقدمية» والخلاف حول «الميغاسنتر»، انتقل التوتّر أمس إلى طاولة مجلس الوزراء، بعد أن كانت الحكومة شبه محيّدة عن الأزمات.

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العدد ٣٣٦٨ الجمعة ١٢ كانون الثاني ٢٠١٨

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